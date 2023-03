Yumy Candy erlangt in Vorbereitung auf Großbestellungen von Naturkosthändlern die Zertifizierung als veganes Produkt

VANCOUVER, BC, 13. März 2023 / IRW-Press / The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), Kanadas erster börsennotierter Hersteller von zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Vorbereitung auf Großbestellungen von Naturkosthändlern die Zertifizierung als veganes Produkt erlangt hat. Das Unternehmen hat damit einen großen Schritt zur Stärkung seines Engagements für die Bereitstellung von köstlichen und natürlichen Leckereien für seine Kunden gemacht. Yumy hat die vegane Zertifizierung für seine gesamte Produktlinie erhalten. Mit diesen neuen Zertifikaten kann das Produkt nun in einer neuen Reihe von großen Naturkostläden verkauft werden.

„Führende Naturkostläden in ganz Nordamerika haben bereits breites Interesse bekundet. Nun, da wir endlich unsere Zertifizierung erreicht haben und die Anforderungen von Naturkosthändlern erfüllen, können wir bereits angestoßene Gespräche mit Einzelhändlern abschließen oder auf neue Einzelhändler mit diesen Vorgaben zugehen. Zu den großen Naturkosthändlern gehören Unternehmen wie Whole Foods und Trader Joe‘s, eine Tochtergesellschaft von Aldi. Ein Platz den Regalen eines weltweit führenden Anbieters von Naturkost würde tiefgreifende Veränderungen für unser Unternehmen bedeuten und uns aller Voraussicht nach zu neuen Höhen führen“, erklärt Erica Williams, Chief Executive Officer der The Yumy Candy Company. „Yumy Candy ist um die ständige Verbesserung von Qualität, Nährwert, Sicherheit und Wertversprechen bemüht. Es ist uns ein Anliegen, dass Verbraucher Lebensmittel mit gutem Gewissen konsumieren und darauf vertrauen können, dass wir das Beste für sie wollen.“

Whole Foods Market ist ein US-amerikanischer Lebensmitteleinzelhändler mit Schwerpunkt auf Bio- und Naturkostprodukten. Whole Foods Market verfügte im Jahr 2017 über fast 500 Standorte weltweit und hat damit die Zahl seiner Filialen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Mit der Zahl der Standorte stieg auch die Größe der Supermärkte: von durchschnittlich 36.000 Quadratfuß im Jahr 2008 auf 40.000 im Jahr 2017.

Die Zertifizierung von Lebensmitteln bezieht sich auf die Überprüfung von Produkten, Prozessen oder Systemen in der Lebensmittelversorgungskette, um akzeptierten Sicherheitsparametern auf der Grundlage verschiedener Lebensmittelsicherheitsstandards gerecht zu werden. Sie bedeutet auch, dass das Lebensmittelprodukt den jeweils angewandten Lebensmittelstandards entspricht und nach zahlreichen Tests, Inspektionen und Audits als sicher für den Verzehr gilt. Die Corona-Pandemie hatte einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Lebensmittelzertifizierung. Während der weltweiten Pandemie ereignete sich ein Paradigmenwechsel in der Ernährung und Gesundheitspflege von Menschen, wodurch die Nachfrage nach nahrhaften Lebensmitteln stieg. Gleichzeitig verstärkte sich die Nachfrage nach Transparenz, und die Zertifizierung von Produkten war ebenfalls stark gefragt. Die strengen Initiativen verschiedener Regierungen zur Lebensmittelsicherheit haben dem Markt weiteren Auftrieb gegeben.[i]