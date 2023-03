Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Die Mercedes-Bank versucht mit einer Finte, Klagen imDiesel-Abgasskandal gegen die Mercedes-Benz-Group AG bereits beim Autokauf zuverhindern. Beim Abschluss eines Autokredits haben die Verbraucheroffensichtlich auf sämtliche Schadensersatz-Forderungen verzichten müssen unddiese an die Mercedes-Bank abgetreten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält dieKlausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach einer ersten mündlichenVerhandlung vom 13. März 2023 tendenziell für unwirksam. Der Diesel-Senat desBGH will am 24. April 2023 seine Entscheidung verkünden (Az.: VIa ZR 1517/22 (https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Termine/DE/Termine/VIaZR1517-22.html)). Aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer versucht die Mercedes-Benz-Bank inskandalöser Weise, Schadensersatzklagen gegen den Mutterkonzern mit Hilfe vonAGB-Klauseln abzuwehren. Dr. Stoll & Sauer empfiehlt Mercedes-Kunden generell,im Diesel-Abgasskandal gegen den Autobauer zu klagen. Die Kanzlei Dr. Stoll &Sauer rät Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Chancenauf Schadensersatz sind durch juristische Entwicklungen der vergangenen Monateenorm gestiegen. Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal.Abtretung von Ansprüchen in Kreditverträgen bei MercedesIm Diesel-Abgasskandal versuchen die Automobilhersteller mit allen Mitteln, umdie Zahlung von Schadensersatz herumzukommen. Ein besonders dreister Versuchlandete jetzt vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dr. Stoll & Sauer fasst dasbisherige Verfahren kurz zusammen:- Der Kläger hatte sich 2019 für mehr als 55.000 Euro einen neuen Mercedes GLCgekauft. Die Finanzierung übernahm die Mercedes-Benz-Bank. In den AllgemeinenGeschäftsbedingungen stand, dass der Verbraucher als Sicherheit unter anderemauch gegenwärtige und zukünftige Ansprüche gegen Daimler an die Bank abtritt -"gleich aus welchem Rechtsgrund". Nach Angaben des Oberlandesgerichts (OLG)Stuttgart, das in zweiter Instanz mit dem Fall zu tun hatte, findet sich dieseKlausel "regelmäßig" in den Darlehensbedingungen der Bank.- Später verklagte der Verbraucher die Mercedes-Benz-Group, wie die Daimler AGinzwischen heißt, auf Zahlung von Schadensersatz. Der Mercedes sei mitverschiedenen unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet und stoße beimFahren mehr giftige Abgase aus als erlaubt. Das OLG Stuttgart beschäftigtesich in dem Verfahren weniger mit dem Diesel-Abgasskandal, sondern mit derFrage, ob der Verbraucher Mercedes-Benz überhaupt verklagen kann. Schließlich