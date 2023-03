ADEC Innovations schließt Übernahme von Kedge Pty Ltd und Southern Ocean Carbon Company ab

HOBART, AUSTRALIEN / ACCESSWIRE / 13. März 2023 / ADEC Innovations, ein anerkannter globaler Marktführer bei der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für nachhaltige Entwicklung, die die Wertschöpfung und die Einflussnahme von Unternehmen stärken, gab heute den Abschluss der Übernahme von Kedge Proprietary Limited („Kedge“) und Southern Ocean Carbon Company („SOCC“) bekannt. Kedge und SOCC sind anerkannte Marktführer der „Blue Economy“ in Australasien und Ozeanien in den Bereichen Schiffbau, Vertäuungen, Aquakultur, Beschaffung und Inbetriebnahme von Marinesystemen, Umweltschutz, Entwurfssicherung (Design Assurance) und Einhaltung von Vorschriften.

Mit diesen Übernahmen erweitert ADEC Innovations sein Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) auf die Blue Economy, deren Ziel darin besteht, die Gesundheit der Ökosysteme des Ozeans mit einem Wachstum der Wirtschaft auf Grundlage von Meeresressourcen in Gleichgewicht zu bringen. Kedge und SOCC werden die Informationsmanagementkapazitäten und die globale Reichweite von ADEC Innovations nutzen, um den Meeresschutz weltweit zu verbessern. Gemeinsam werden die Unternehmen auch in Zukunft nach wie vor auf Innovationen setzen und einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit der größten Ressource der Welt leisten.

„Nachdem die Ozeane fast 97 % der Wasservorräte der Erde ausmachen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in einer fruchtbaren Wechselbeziehung zueinander stehen“, so James M. Donovan, Global CEO von ADEC Innovations. „Durch die Aufnahme von Kedge und SOCC in das Portfolio von ADEC Innovations sind wir in der Lage, einer Reihe von Bereichen der Blue Economy mit einem geschätzten Wert von 3 Milliarden EUR (4,5 Milliarden AUD) - einschließlich des internationalen Seetransports, Fischerei und Aquakultur - eine umfassendere, globale Unterstützung zu bieten und unseren Beitrag zu Bewahrung der Gesundheit dieser wichtigen natürlichen Ressource leisten.“