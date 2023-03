Wütende DAX-Anleger donnern die Flinte ins Korn. Was wir in den USA sehen ist ein regulatorisches Versäumnis. Es war die private Rating-Agentur Moody's, die vor den Problemen bei SVB (Silicon Valley Bank) warnte - weder das Finanzministerium noch die Federal Reserve haben von den Problemen Notiz genommen, bevor es zu spät war. Bankaktien fallen an der Börse weiter wie ein Stein und mit ihnen die Erwartungen, wo es mit den Zinsen bis zum Sommer hingehen wird. Ist das Geld noch sicher? Mehr dazu im heutigen CMC-Espresso-Video.