"Dem Bildungssystem ist es wie der Bundeswehr ergangen: Über viele Jahre hat die Politik, gemessen am Wohlstand des Landes, zu wenig investiert. Deshalb ist klar: Deutschland braucht ein Sondervermögen für die Bildung. Da ein Sondervermögen gleichbedeutend mit Sonderschulden ist, sollte die Finanzierungsfrage sofort geklärt werden. Nach Jahren von staatlichen Milliardenausgaben zur Bewältigung von Krisen ist es überfällig, dass Vermögende und Einkommensstarke einen größeren Beitrag leisten. Es kann kein schöneres Ziel für die Verwendung von Steuern geben, als gute Schulen und die Zukunft unserer Kinder. Das sehen viele Reiche vermutlich sogar selbst so."/yyzz/DP/ngu

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum geplanten Bildungsgipfel in Berlin:

Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zum geplanten Bildungsgipfel in Berlin

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer