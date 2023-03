JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 98 auf 83 Euro gesenkt. Analyst Chetan Udeshi blickt skeptisch auf die Entwicklung des Chemikalienhändlers im ersten Quartal und gab den Papieren daher in seiner am Dienstag vorliegenden Studie daher den Status "Negative Catalyst Watch". Auch für die Gewinnentwicklung des gesamten Jahres ist er pessimistischer geworden, und sieht entsprechende Korrekturrisiken für die Markterwartungen./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023 / 21:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 67,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m