Der Goldpreis hebt ab und Tocvan beginnt Produktionsarbeiten für Großprobe

• Die Ereignisse rund um eine mögliche Banken-Pleitewelle überschlagen sich. Während die Silicon Valley Bank letzte Woche in Konkurs ging, so drohen weitere Bankenpleiten im Dominoeffekt. Die Aktienkurse großer Bankinstitute weltweit brechen seit letzter Woche stark ein.

• Der Goldpreis steigt extrem stark an und kennt kein Halten mehr. Am Freitag kletterte der Goldpreis um fast $40 USD auf $1868/Unze an und gestern, am Montag, schloss der Goldpreis über der $1900er Marke. Seit Erreichen dieses psychologisch wichtigen Unterstützungslevels sind mit weiteren Anstiegen während den nächsten Tagen und Wochen zu rechnen.

• Zu Beginn der letzten Bankenkrise (2007/2008) stand der Goldpreis noch bei $625. Keine 3 Jahre später erreichte Gold ein Hoch bei über $1800. Steht uns jetzt ein ähnlicher Goldpreisverlauf bevor?



• Von stark steigenden Goldpreisen profitieren insbesondere Goldminenaktien, die typischerweise ein Vielfaches vom Goldpreisanstieg machen. Dabei bieten "Junior"-Explorationsaktien deutlich mehr Renditepotenzial als "Senior"-Goldproduzenten. Da Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) ein fortgeschrittener Gold-Explorer ist, bei dem die Entscheidung über den Zeitpunkt des Produktionsstarts noch in diesem Jahr ansteht, ist diese "hybride" Goldaktie besonders interessant, vor allem vor dem Hintergrund eines stark erhöhten Newsflows während den nächsten Monaten.

• Die Tocvan-Aktie befindet sich seit kurzem wieder in einem neuen Aufwärtstrend, der mit heutiger News an Zugkraft gewinnen dürfte.

• Heute verkündete Tocvan in einer Pressemitteilung, dass die Vorbereitungsarbeiten für den Abbau einer Großprobe ("bulk sample") laufen und in Kürze abgeschlossen sind, sodass der Abbau von Gold-Erz an der Erdoberfläche beginnen kann.

• Tocvan hat den beneidenswerten Vorteil, dass das Pilar Gold-Silber-Projekt (Sonora, Mexiko) nur 25 km von einem privaten Minenbetrieb entfernt liegt, wo man sich für die Verarbeitung des Gold-Erzes von Pilar vorbereitet, wie heute bekannt wurde. Das kostengünstige Haufenlaugungsverfahren wird zum Einsatz kommen, sodass mit niedrigen Produktionskosten und hohen Gold-Gewinnungsraten zu rechnen ist.

• Die Ergebnisse dieser Großprobe werden "harte" Zahlen und Fakten liefern, auf deren Basis die Produktionsentscheidung getroffen wird. Das bedeutet, dass es nach dieser Großprobe schnell in Produktion gehen kann, da das Genehmigungsverfahren in Sonora im Vergleich mit anderen Teilen der Welt als unkompliziert angesehen wird.

• Wie Tocvans CEO Brodie Sutherland in Interviews zuletzt betonte, warten mehrere etablierte "Senior"-Goldproduzenten aus der Region auf diese Ergebnisse. Eine strategische Partnerschaft mit einem Senior käme einem Ritterschlag gleich, wobei auch eine Übernahme des Projekts oder des Unternehmens denkbar wäre.



Die vollständige Pressemitteilung von Tocvan heute (frei übersetzt aus dem Englischen :

Tocvan Fortschrittsbericht über metallurgische Studie und Großprobe. Verlängerung der Bohrgenehmigung bei Pilar um 2 Jahre

Highlights

• Proben für diagnostische Edelmetalllaugung ausgewählt

• Großprobenentnahme und Konditionierung der metallurgischen Anlage im Gange

• Lokales ISO-zertifiziertes Labor, LTM, für die Analyse und Qualitätskontrolle der Großproben ausgewählt

• Genehmigung für weitere zwei Jahre Bohrungen und Schürfungen bei Pilar bestätigt

Calgary, Alberta – 14. März 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3) freut sich, ein Fortschrittsupdate zu seiner ersten Großprobe auf dem Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. Die Materialaufbereitung und die Vorbereitung des Haufenlaugungsfeldes sind im Gange. Das Trenching (Ausgrabungen) und die Probenentnahme bei Pilar sind im Gange. Am Verarbeitungsstandort wurden die Brecher- ("crusher") und Förderbandkreisläufe in Betrieb genommen und sind bereit für Tests. Die Bodenaufbereitung ist abgeschlossen und bereit für die Installation der Auskleidung, gefolgt vom Kiesbett und der Einrichtung des Drainagesystems. Das Laboratorio Technologico de Metalurgia (LTM) wurde mit der Überwachung und Qualitätskontrolle des Fortschritts der Großprobe beauftragt. LTM ist ein ISO-zertifiziertes Labor mit Sitz in Hermosillo, das über international ausgebildete und zertifizierte technische Experten für metallurgische Analysen verfügt. Gleichzeitig mit der Sammelprobe wird LTM eine diagnostische Edelmetalllaugungsstudie durchführen, um das Verständnis der Goldeigenschaften und der Laugungskinetik zu verbessern und die zukünftigen Prozessanlagen zu optimieren. 5-10-kg-Proben von der Erdoberfläche und dem Bohrkern werden für die diagnostische Edelmetall-Laugungsstudie gesammelt. Der Arbeitsumfang wird Folgendes umfassen: 1) Bestimmung des Abbaugehalts (Head Grade Analysis"); 2) Edelmetall-Charakterisierung (Ergebnisse für jede Kategorie sind vorzulegen: Freies/Natives Gold ("Free Gold"); freiliegendes, aber anhaftendes Gold ("Exposed but Attached"); mit Karbonaten assoziiert ("Associated with Carbonates"); mit Sulfiden assoziiert ("Sulphide Associated"); und in kieselhaltigen Mineralen eingekapselt ("Encapsulated in Siliceous Minerals").

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, bekanntgeben zu können, dass es eine neue Genehmigung für Pilar erhalten hat. Die Genehmigung ist für 2 Jahre gültig und erlaubt 9 Grabenbereiche ("trench areas") und 83 Bohrfelder ("drill pads") bei Pilar. Die Genehmigung ermöglicht den Zugang zu den geplanten Infill- und Step-Out-Bohrungen entlang des 1,2 km langen Trends, der bei Pilar noch weitgehend unerprobt ist.

"Dies ist eine sehr spannende Zeit für uns, da wir uns auf die erste Großprobe von Oberflächenmaterial von Pilar vorbereiten", sagte CEO Brodie Sutherland. "Dies wird die Voraussetzungen für die Entwicklung von Pilar schaffen und den erwarteten Erzgehalt und die Ausbeute in unseren wichtigsten Oxidzonen aufzeigen. Die Tatsache, dass wir über ein lokales, zertifiziertes Labor verfügen, das uns bei der metallurgischen Analyse und der Qualitätskontrolle der Ergebnisse unterstützt, ist nur ein weiterer Vorteil, der sich aus der Tätigkeit in einem erstklassigen Bergbauland ergibt. Gold-Charakterisierungsstudien werden uns bei der Verbesserung der Ausbeute und des Verständnisses des mineralisierten Systems bei Pilar helfen. Da wir bei Pilar weitere 2 Jahre lang bohren können, eröffnet dies das Potenzial, weitere Mineralisationen in einem sehr aussichtsreichen Trend zu definieren. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über den Fortgang der Arbeiten auf dem Laufenden zu halten."

Über die Großprobe

Bis zu 1.000 Tonnen Oxid-Gold-Material werden aus ausgewählten, an der Erdoberfläche exponierten Gebieten im gesamten Projektgebiet entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone und dem 4-T-Trend liegt, wo vorläufige Säulenlaugungsstudien vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf Erzgehalt und Gewinnung lieferten. Großproben werden abgebaut und in einem privaten Minenbetrieb weniger als 25 km westlich von Pilar für die Verarbeitung mittels Haufenlaugung vorbereitet. Die Informationen aus der Großprobe sollen einen detaillierteren Bericht über den erwarteten Erzgehalt und die prozentuale Goldgewinnungsrate ("recovery") liefern und wichtige Informationen zur Optimierung zukünftiger Produktionsanlagen bereitstellen. Die aus der Probe gewonnenen Informationen werden für die Planung und die Koordinierung der Genehmigungen für die Minen- und Verarbeitungsanlagen in vollem Umfang auf Pilar verwendet.



Über das Pilar Projekt

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 38.756.853



Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,64 CAD (13.03.2023)

Marktkapitalisierung: $25 Mio. CAD



Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,428 EUR (13.03.2023)

Marktkapitalisierung: €17 Mio. EUR

www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht oder die eintreten könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.