CREDIT SUISSE stuft Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Papiere von Telefonica Deutschland bei unverändertem Kursziel von 3,10 Euro von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Pilar Vico rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit gutem, aber abnehmendem Wachstum in etwa im Rahmen der Markterwartungen. Nach bislang gutem Lauf in diesem Jahr reicht ihr das verbleibende Kurspotenzial für eine Empfehlung aber nicht mehr aus./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 04:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 2,836EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Pilar Vico

Analysiertes Unternehmen: Telefonica Deutschland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,10

Kursziel alt: 3,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m