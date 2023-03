Alkaline Fuel Cell Power Corp. kündigt Wandelanleihenfinanzierung an

„Wie in unseren Prioritäten für das Jahr 2023 festgelegt, ist die Sicherung eines zusätzlichen Zugangs zu Barmitteln von größter Bedeutung für unseren Erfolg. Diese zusätzliche Wandelanleihen-Finanzierung in Höhe von $1 Mio. in Verbindung mit dem Zugang zu unserer am 18. November 2022 angekündigten Wandelanleihen-Finanzierung in Höhe von $4 Mio. stärkt unsere Kapazitäten zur Unterstützung anstehender KWK-Projekte, Akquisitionen, des Brennstoffzellengeschäfts und des Betriebskapitals“, sagte der Chief Executive Officer Frank Carnevale. „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, in den kommenden 4-6 Quartalen einen EBITDA-Prozess zu erreichen.“

Die Wandelanleihe ermöglicht dem Unternehmen den Zugriff auf einen Gesamtbetrag von bis zu 1.000.000 C$ und kann auf Wunsch des Unternehmens in Anspruch genommen werden. Die Wandelanleihe wird 36 Monate (das „Fälligkeitsdatum“) nach dem Abschluss der Finanzierung (der „Abschluss“) fällig. Ausstehende Beträge aus der Wandelanleihe können von den Inhabern (die „Inhaber“) jederzeit vor dem Fälligkeitsdatum in Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) umgewandelt werden, vorbehaltlich der Richtlinien der Neo Exchange Inc. (die „NEO“) zu einem Umtauschpreis, der dem Schlusskurs der Stammaktien an der NEO am Tag vor dem Umtauschdatum entspricht, der gemäß den Bedingungen der Wandelanleihe angepasst wird, vorbehaltlich der Bedingungen der Wandelanleihe. Die Wandelanleihe wird mit 10 % pro Jahr verzinst, was auf alle ausstehenden Beträge, die unter der Wandelanleihe in Anspruch genommen werden, angewandt wird. Als Gegenleistung für den Abschluss der Finanzierung wird das Unternehmen außerdem 2.000.000 Stammaktien an den Inhaber ausgeben.