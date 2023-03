Streik und IT-Panne bremsen Aufschwung am Frankfurter Flughafen im Februar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen haben der Verdi-Streik und ein IT-Ausfall bei der Lufthansa die Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise im Februar gebremst. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte gut 3,4 Millionen Fluggäste und damit rund 61 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Ohne den Streiktag und die Flugausfälle durch die IT-Panne der Lufthansa hätte die Steigerung den Angaben zufolge rund 69 Prozent betragen. Tatsächlich lag das Fluggastaufkommen am Ende 25 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Februar 2019. Im Januar hatte der Frankfurter Flughafen mit knapp 3,7 Millionen Passagieren lediglich rund 21 Prozent unter dem Vorkrisenniveau gelegen.

Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im Februar erneut zurück. Mit 143 548 Millionen Tonnen rund elf Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und knapp zehn Prozent niedriger als vor der Krise im Februar 2019./stw/stk