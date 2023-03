Seit nunmehr 2021 läuft beim Euro Bund-Future ein Abwärtstrend und drückte die Notierungen von 179,62 auf gerade einmal 130,47 Euro bis zur abgelaufenen Handelswoche abwärts. Allerdings zeichnet sich seit Mitte Oktober letzten Jahres eine klare Stabilisierung in Form eines abwärts gerichteten Keils ab, der in der Charttechnik als bullisch zu bewerten ist. Drei Tests auf der Unterseite und drei Tests auf der Oberseite wurden bislang vollzogen, in der Regel kommt es im vierten Anlauf zu einem Signal. Dieses könnte angesichts der Aufwärtsdynamik auf der Oberseite gesetzt werden, womit eine regelkonforme Auflösung und damit ein Kaufsignal einhergehen dürften.

Die Spannung steigt