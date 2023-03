Fünf Tipps für ein erfolgreiches virtuelles Onboarding (FOTO)

Karlsruhe (ots) - In der heutigen Zeit müssen sich die Betriebsabläufe in

Unternehmen zunehmend an den neuen hybriden und virtuellen Arbeitsformen

ausrichten. Das Onboarding neuer Mitarbeiter:innen über Videokonferenz gehört

daher in zahlreichen Unternehmen bereits zum Alltag. Damit die Einarbeitung

erfolgreich verläuft, haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt.



1. Planung und Vorbereitung