Wirtschaft Weniger Champignons geerntet

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2022 sind in Deutschland sechs Prozent weniger Champignons geerntet worden als im Vorjahr. Insgesamt betrug die Erntemenge 76.100 Tonnen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Trotzdem handele es sich nach 2021 und 2020 um die drittgrößte Erntemenge seit der Erfassung der Speisepilzernte 2012, so die Behörde. Im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt von 2012 bis 2021 fiel die Champignonernte um 13 Prozent höher aus. Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen in Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar Produktionsfläche belief sich auf insgesamt 78.200 Tonnen.