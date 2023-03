Damit hat er sich ein weiteres Mal von der Wall Street abgekoppelt, nur leider diesmal in die falsche Richtung. Denn an der Wall Street waren sogar erste Anzeichen einer Stabilisierung zu erkennen.

Es war die private Rating-Agentur Moody's, die vor den Problemen bei der SVB warnte. Doch weder das Finanzministerium noch die Federal Reserve haben davon Notiz genommen, bevor es zu spät war. Jetzt, da das Kind in den Brunnen gefallen ist, fremdeln Anleger verständlicherweise damit, was über die Begrenztheit der Schieflagen von offizieller Seite verlautbart wird. Es gibt eine Redensart an der Wall Street, dass die Fed die Leitzinsen so lange anhebt, bis irgendetwas wichtiges kaputt geht. Ein Jahr lang ist erstaunlicherweise nichts kaputt gegangen. Jetzt könnte der Punkt erreicht sein.