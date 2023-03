Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag ihre kräftigen Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,57 Prozent auf 136,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,20 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel die Eröffnung ähnlich aus.

Sichere Anlagen wie Staatsanleihen sind wegen der Turbulenzen im US-Bankensektor weiter gefragt. Die Turbulenzen haben zu einer deutlichen Verringerung der Zinserwartungen an die amerikanische Zentralbank Fed geführt, was an den Anleihemärkten für Zinsdruck sorgt. Die deutsche Zehnjahresrendite bewegt sich aktuell auf einem einmonatigen Tiefstand.