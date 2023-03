Frankfurt/Main (ots) - Konzern-Ergebnis auf 166,6 Millionen Euro gesteigert /

Schulte: "Im Sommer weiteres Verkehrswachstum von 15 bis etwa 25 Prozent

erwartet" / Klimaziele noch ambitionierter gefasst - CO2-Emissionen bis 2030

bereitsminus 78 Prozent gegenüber Basisjahr 1990



Die Fraport AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine deutliche

Ergebnissteigerung erzielt. Im Umfeld der zu Ende gehenden Corona-Pandemie und

auslaufenden Reiserestriktionen verbesserte der Flughafenbetreiber, getrieben

von der hohen Nachfrage nach Flugreisen, alle wesentlichen Finanzkennzahlen. Das

Konzern-Ergebnis kletterte um 81,5 Prozent auf 166,6 Millionen Euro. Damit hat

Fraport die eigene Prognose übertroffen.





"Die Richtung stimmt", sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender derFraport AG. "Insbesondere Privatreisende haben Flugreisen im abgelaufenenGeschäftsjahr wieder stark nachgefragt. Davon profitierten auch unsereinternationalen Beteiligungsflughäfen. Nach einem verhaltenen Jahresstart stiegdas Aufkommen in Frankfurt ab April um bis zu 300 Prozent rasant an. Diedreistelligen Steigerungsraten zur Jahresmitte hatten den Hochlauf mangelsPersonals zeitweise an die Grenze des Möglichen gebracht. Daher gilt großer Dankdem engagierten Einsatz aller Beschäftigten und den eng mit uns kooperierendenSystempartnern, allen voran der Lufthansa. Gemeinsam haben alle Beteiligtenjeden Tag aufs Neue ihr Bestes gegeben, um die Auswirkungen auf unsere Fluggästemöglichst gering zu halten." Am Ende stand ein Plus beim Aufkommen von knapp 100Prozent über das gesamte Jahr 2022. "Für den kommenden Sommer erwarten wir einWachstum gegenüber dem zurückliegenden Jahr von über 15 bis etwa 25 Prozent inFrankfurt. Alle Prozesspartner arbeiten weiter mit Hochdruck am Ressourcenaufbaufür die diesjährige Reisesaison. Das klare Ziel ist ein stabiler Betrieb, derauch für Sondersituationen robuster aufgestellt ist", bekräftigt Schulte."Aufgrund von strukturellen Faktoren wie geopolitisch eingeschränkten Lufträumenund einem extrem angespannten deutschen Arbeitsmarkt bleibt die Situationfordernd." Weiteres Top-Thema ist laut Schulte für Fraport die Dekarbonisierung:"Hier haben wir die Zügel noch enger gezogen: Nach gutem Fortschritt in 2022werden wir unsere CO2-Emissionen nun bis 2030 auf 50.000 Tonnen in der FraportAG reduzieren. Damit hätten wir bereits 78 Prozent zum Basisjahr 1990eingespart. Bis spätestens 2045 ist das Ziel, konzernweit CO2-frei zu sein."Passagierplus treibt GeschäftsergebnisDie Omikron-Variante des Coronavirus führte 2022 zu einem verhaltenenJahresstart. Mit dem Abbau zahlreicher Reiserestriktionen stieg das Interesse