Defence Therapeutics unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Orano über die Entwicklung der nächsten Generation der gezielten Immuntherapie bei Krebs

Vancouver, British Columbia, Kanada, 14. März 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntzugeben, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit Orano Support SAS im Namen von Orano SA („Orano”) unterzeichnet hat, einem weltbekannten multinationalen Unternehmen mit Sitz in Chatillon (Frankreich), um die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten für die Radioimmuntherapie unter Einsatz der Technologie von Defence zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung zu entwickeln.

Das neuartige Konzept besteht darin, neue gezielte Radiotherapien zu entwickeln. Hierbei wird die Fähigkeit von biologischen Molekülen (z.B. eines Antikörpers) zur zielgerichteten Bekämpfung von Krebszellen durch Einsatz von radioaktiven Elementen zu ihrer Zerstörung mit der Technologie von Defence zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung kombiniert, um die Wirksamkeit zu steigern.

Gemäß der Vereinbarung wird Defence die erste Therapie mit Radioimmunkonjugaten auf Basis des Auger-Elektronen-Emitters entwickeln, indem das Know-how von Defence bei der intrazellulären Wirkstoffverabreichung mit dem von Orano zur Verfügung gestellten radiochemischem Know-how kombiniert wird. Es werden Radionuklide des Auger-Elektronen-Emitters wie Indium111 eingesetzt. Solche radioaktiven Elementen müssen sich in unmittelbarer Nähe der DNA befinden, um eine Schädigung der DNA und den Zelltod auszulösen. Die Technologie von Defence zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung könnte die ultimative Lösung sein, um die therapeutische Wirksamkeit von Auger-Elektron emittierenden Radionukliden zu verbessern. Die besten Ergebnisse sollten zu einem optimierten Produkt führen, für das anschließend entsprechende toxikologische Studien nach den Bestimmungen der Guten Laborpraxis (GLP) geplant werden.

Bei den bestehenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten besteht ein zu verbesserndes klinisches Problem in ihrer niedrigen intrazellulären Wirkstoffverabreichung an die Krebszellen, was zur Resistenz und einem Wiederauftreten von Krebs führen kann. Bei Radioimmunkonjugaten unter Verwendung von Auger-Emittern wie 111In hängt ihre Wirksamkeit von ihrer Nähe zur DNA ab. Von der Kombination der AccumTM-Technologie von Defence mit dem Radioimmunkonjugat wird eine Steigerung des therapeutischen Indexes des Medikaments bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen, die bei Patienten mit dieser Therapie festgestellt werden, erwartet. Die AccumTM-Plattform von Defence wurde entwickelt und in vitro sowie in vivo an Tieren getestet, um den intranuklearen Wirkstofftransport bei mehreren von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassenen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten oder neuen in der Entwicklungsphase befindlichen Konjugaten zu optimieren.