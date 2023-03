Düsseldorf (ots) - Steuern sind für deutsche Handwerksbetriebe oft der höchste

Liquiditätsabfluss. Da ihre Gewinnspanne meist nicht sehr groß ist, ist es für

sie umso wichtiger, weniger Steuern zu bezahlen. Was viele Handwerker nicht

wissen: Sie können jährlich viel Geld behalten, wenn sie einige Dinge beachten.



"Ob bei der Rechtsform, der Holding oder den steuerfreien Benefits für

Mitarbeiter angesetzt wird - gerade für Handwerker gibt es dutzende

Möglichkeiten. Betriebe können mit den richtigen Maßnahmen und dem notwendigen

Wissen einiges an Steuern sparen", erklärt Ali Doygun, Steuerberater für

mittelständische Unternehmen. Er verrät in diesem Gastbeitrag sieben Tricks, wie

Betriebe jährlich mehrere tausend Euro Steuern sparen.





1. Investitionsabzugsbetrag nutzenEine gute Möglichkeit zur Steuereinsparung für kleine und mittelständischeHandwerksbetriebe ist die Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages: Hierbeikönnen die Unternehmen einen Teil der erwarteten Ausgaben der nächsten dreiJahre bereits im laufenden Wirtschaftsjahr abrechnen.Möglich ist dies bei allen abnutzbaren beweglichen Gütern wie Möbeln, Maschinenund Fahrzeugen. Gemäß § 7g Abs. 1 EStG dürfen die Unternehmen hier mittlerweilebis zu 50 Prozent ihrer Investitionskosten abziehen. Diese gewinnminderndeBerücksichtigung kann in den Betrieben sofort die Steuerbelastung senken, ohnetatsächlich unmittelbar Geld auszugeben. Somit wird die Steuerlast in Vermögenumgewandelt.2. Sonderabschreibungen für kleine und mittelständische UnternehmenWer als Handwerksbetrieb zudem bis zu 200.000 Euro Gewinn im Jahrerwirtschaftet, kann zusätzlich zu seinen linearen Abschreibungen noch einmalfür bewegliche Güter wie Maschinen und Firmenfahrzeuge 20 Prozent derAnschaffungskosten innerhalb von fünf Jahren geltend machen. Besonders kleineund mittelständische Unternehmen können hier also zusätzlich Steuern sparen.3. Optimierung des GeschäftsführergehaltsWir sehen oft, dass sich viele Unternehmer selbst kein Gehalt bezahlen - hierverschenken sie jedoch ohne Not den Grundfreibetrag auf die Einkommensteuer. Indiesem Jahr liegt dieser bei 10.908 Euro. Geschäftsführer sollten sich daher injedem Fall etwa 1.000 Euro Gehalt im Monat auszahlen, um von diesemSteuerfreibetrag profitieren zu können. Umgekehrt sollten in schwierigen Zeitenhohe Lohnzahlungen an den Geschäftsführer nach Möglichkeit gesenkt werden, umhier die Steuerlast rechtzeitig zu senken.4. Rückstellungen prüfenViele Handwerksbetriebe kennen und nutzen die Möglichkeit der Bildung vonRückstellungen. Allerdings werden in den Jahresabschlüssen meist nur zwei oder