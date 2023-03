Champignonernte 2022 um 6 % gesunken / Erntefläche von Champignons um 1 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 76 100 Tonnen Champignons

geerntet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 6

% weniger als im Vorjahr. Trotzdem handelte es sich nach 2021 und 2020 um die

drittgrößte Erntemenge seit der Erfassung der Speisepilzernte 2012. Im Vergleich

zum zehnjährigen Durchschnitt von 2012 bis 2021 fiel die Champignonernte 2022 um

13 % höher aus.



Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen in Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar

Produktionsfläche belief sich in Deutschland auf insgesamt 78 200 Tonnen. Mit

einem Anteil von 97 % entfiel der weit überwiegende Anteil der

Speisepilzproduktion auf Champignons. Die übrige Erntemenge setzte sich aus

Austernseitlingen, Shiitake und sonstigen Spezialpilzkulturen zusammen.