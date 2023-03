PioneerMakers GmbH sucht Betreiber für Gastronomie und Roof Bar auf dem New Work Campus im Pioneer Park (FOTO)

Hanau am Main (ots) - Die PioneerMakers GmbH suchen Betreiber für ihre ca. 300qm Gastronomie-Fläche und 120 qm Roof Bar auf dem New Work Campus im PioneerPark. Mit geplanten 5.000 Bewohnern bis 2024 bietet das moderne Wohn- undGewerbe-Quartier ein großes Einzugsgebiet für einen Betreiber, der leckereSpeisen und kulinarisches Event-Programm tagsüber und zum After Work Betriebanbieten möchte. Der Campus bietet bereits ein vielseitiges Angebot wie Event-,CoWorking- und MakerSpace, Yoga Studio, Eismanufaktur und Showroom desMöbelherstellers Andreu World. Weitere Shops und Services sind geplant. AlsGründerzentrum und Trainer-Hub bietet PioneerMakers ab Mitte 2023 online undoffline interessante Kursangebote für Professionals, Firmen und handwerklicheMacher.Die PioneerMakers suchen einen Betreiber, der die Philosophie des New Workunterstützt und eine moderne und kreative Arbeitsumgebung schaffen möchte. Nebeneiner Ausbildungsstätte für junge Köche und einer Eventküche bietet sich hierdie Chance, ein innovatives Konzept zu entwickeln und Teil einer wachsendenCommunity zu werden. Interessierte Bewerber können sich direkt bei denPioneerMakers melden.Der New Work Campus der PioneerMakers bietet nicht nur eine inspirierendeArbeitsumgebung, sondern auch eine attraktive Möglichkeit für Gastronomen undBarbetreiber, ihr Konzept zu verwirklichen und Teil einer wachsenden Communityzu werden.Pressekontakt:Katja Christine WeinstockPioneerMakers GmbHmailto:uns@pioneermakers.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168884/5462649OTS: PioneerMakers GmbH