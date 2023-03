NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die besser als gedachte Entwicklung und eine straffe Liquiditätskontrolle reflektierten ein starkes Jahresende für den Flughafenbetreiber, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Besonders stark sei der Einzelhandelsumsatz je Passagier im vierten Quartal ausgefallen. Der Ergebnisausblick (Ebitda-Zielspanne) auf 2023 liege jedoch in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung, was für starke Kostensteigerungen spreche./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:13 / ET

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 47,72EUR gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst:

Kursziel: 37 Euro