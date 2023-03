Analysten der Citibank sehen ein hohes Renditepotenzial für Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien. In einer aktuellen Analyse heißt es: Die Welt befinde sich in Sachen Energie in einem "schnellen und tiefgreifenden Wandel". Vor allem der Solarsektor dürfte weiterhin ein "beispielloses Wachstum" verzeichnen, sind die Citibanker überzeugt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Gründe für das hohe Wachstumspotenzial des Solarsektors seien unter anderem geopolitische Entwicklungen wie der zunehmende Fokus von Staaten auf Energieautarkie, der verstärkte Investorenfokus auf ESG-Faktoren und staatliche Anreize.