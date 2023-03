Philippinen und USA planen bisher größte gemeinsame Militärübung

MANILA (dpa-AFX) - Inmitten wachsender Spannungen mit China im Südchinesischen Meer werden die Philippinen und die USA ab dem 1. April ihre bisher umfangreichsten gemeinsamen Militärübungen abhalten. Insgesamt 17 600 Soldaten würden dieses Mal an den jährlich durchgeführten "Balikatan"-Übungen (übersetzt etwa: Schulter an Schulter) teilnehmen, darunter 12 000 aus den USA, teilte der philippinische Sprecher des Manövers, Michael Logico, am Dienstag mit. Das seien mehr als jemals zuvor. Im Mittelpunkt soll die See- und Küstenverteidigung stehen. Geplant seien auch Gefechtsübungen auf See mit scharfer Munition, sagte Logico.

Die Kriegsspiele werden in fünf Provinzen abgehalten, darunter Zambales und Palawan, die beide am Südchinesischen Meer liegen. Ein weiterer Übungsort befindet sich in der Nähe von Taiwan. Der Status der Insel ist umstritten: Peking betrachtet sie als Teil der Volksrepublik, Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig.