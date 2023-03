Ankura ernennt Dana White zur Leiterin der globalen strategischen Beratergruppe

New York, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Ankura Consulting Group, LLC

("Ankura"), ein führendes globales Experten- und Beratungsunternehmen, gab heute

bekannt, dass Dana White, ehemalige Chief Pentagon Pressesprecherin von

Verteidigungsminister James Mattis, die neue Leiterin von Ankura's Global

Strategic Advisory Practice ist. Sie wird die Dienstleistungen des Konzerns

erweitern, um das globale Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.



Dana hat mehr als 20 Jahre in der Regierung, den Medien und der globalen

Wirtschaft gearbeitet. Zuletzt war sie Chief Communications Officer für Hyundai

Motor North America tätig.





"Ich freue mich, Dana in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrungals vertrauenswürdige Beraterin von hochrangigen US-Regierungsbeamten undC-Suite-Führungskräften qualifiziert sie in einzigartiger Weise für die Leitungund den Ausbau unserer globalen strategischen Beratungsgruppe", sagte KevinLavin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3808839-1&h=3659080998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3808839-1%26h%3D2019717678%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3808839-1%2526h%253D1560056197%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fankura.com%25252Fexperts-and-advisors%25252Fkevin-lavin%2526a%253DKevin%252BLavin%26a%3DKevin%2BLavin&a=Kevin+Lavin) , CEO der Ankura Consulting Group. Mit ihrerErfahrung in den USA, Europa und Asien und hat Dana an der Schnittstelle vonWirtschaft, Medien und Regierung gearbeitet. Sie hat einige der weltweitführenden Persönlichkeiten bei den wichtigsten globalen Ereignissen betreut undberaten. Dana ist die ideale Kandidatin für die Beratung und Unterstützung vonKunden, die sich in einem zunehmend komplexen und dynamischen Informations- undBetriebsumfeld bewegen.""Ich freue mich sehr, für Ankura tätig zu werden und mit Kevin und einem Teamhochqualifizierter Experten zusammenzuarbeiten, um funktionsübergreifendeLösungen anzubieten, die Kunden dabei helfen, Risiken für ihren Ruf und ihreGeschäftstätigkeit zu erkennen, zu navigieren und zu mindern", sagte Dana White(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3808839-1&h=1669117042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3808839-1%26h%3D19595973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3808839-1%2526h%253D4127529519%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fankura.com%25252Fexperts-and-advisors%25252Fdana-white%2526a%253DDana%252BWhite%26a%3DDana%2BWhite&a=Dana+White) . In den letzten 20 Jahren hatte ich das Privileg, mit einigender besten Führungs- und Entscheidungsträgern der Welt zusammenzuarbeiten. Mit