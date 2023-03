STIFEL stuft VERBIO AG auf 'Buy'

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 48,50EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Verbio mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Adrian Pehl schrieb in einer Studie am Dienstag, mit Blick auf die Preise für Biodiesel und Bioethanol habe der Aktienkurs zuletzt bereits viel Negatives eingepreist. Das Umfeld sei vielversprechend angesichts neuer, fortentwickelter Biotreibstoffe. Hiermit dürften sich auch die Ergebnisse des Unternehmens wieder bessern./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 02:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 02:09 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

