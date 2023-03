Mit ALL PLUS erfindet Accor seine Abonnementkarten für Vielreisende neu

Paris, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nach der erfolgreichen Einführung seiner

bahnbrechenden Abonnementkarten in China und Brasilien kündigt Accor heute die

Wiederbelebung der ibis BUSINESS und BUSINESS PLUS Vielfliegerkarten durch die

Schaffung der ALL PLUS ibis und ALL PLUS Voyageur an.



ALL PLUS ist ein echter Beschleuniger des Accor Live Limitless Treueprogramms

und bietet Geschäfts- und Urlaubsreisenden Sicherheit, wenn es darum geht, den

besten Preis zu finden, die Verfügbarkeit von Zimmern in letzter Minute

freizuschalten oder den Status zu verbessern. Alle PLUS Voyageur-Mitglieder

profitieren von einem Rabatt in Höhe von 20 % bei 10 Luxury &

Premium-Hotelmarken und einem Rabatt in Höhe von 15 % bei 9 mittelgroßen und

Economy-Marken. Die auf das Economy-Segment ausgerichtete ALL PLUS ibis-Karte

bietet 15 % Rabatt bei den Marken der ibis-Familie: ibis, ibis Styles und ibis

budget .