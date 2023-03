Angesichts der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor ist der Goldpreis mit Macht bis über die Marke von 1.900 USD pro Unzen geschnellt. Damit rückt auch die Goldminenbranche, inklusive der Explorationsunternehmen, wieder verstärkt in den Fokus. Ein interessantes Unternehmen aus diesem Sektor ist die kanadische Nevgold (WKN A3CTE1 / TSX NAU), die jetzt ein Update zu ihren Aktivitäten in Idaho und Nevada vorlegt.



Bohrarbeiten auf einem Goldprojekt von Nevgold; Quelle: Nevgold

In Idaho, auf dem Nutmeg Mountain-Projekt, drehen sich die Bohrer bereits seit dem 18. Januar. Es wurde, so CEO Brandon Bonifacio, auch schon eine Reihe von Bohrlöchern fertiggestellt, deren Ergebnisse man aus dem Labor zurückerwartet. Laut Bonifacio, der kürzlich sowohl in Idaho als auch in Nevada vor Ort war, schreitet das Bohrprogramm wie geplant voran und liegt dabei sowohl im Zeitplan als auch im Budgetrahmen – keine Selbstverständlichkeit heutzutage.

Auf dem Nutmeg Mountain-Projekt wurden seit 2012 keine Bohrungen mehr durchgeführt und, so der Nevgold-CEO weiter, nach Abschluss einer Oberflächenkartierung sowie der neu Begutachtung historischer Bohrung mit einer Gesamtlänge von mehr als 70.000 Metern in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurde klar, dass das Projekt über eine Vielzahl von noch nicht getesteten Zielen zur Ressourcenerweiterung und Exploration verfügt.

Ziel ist es nun, die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2020 von 910.000 Unzen Gold in der Kategorie angezeigt und 160.000 Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert nach Norden und Süden mit Bohrungen zu erweitern, die nahe der Oberfläche bleiben. Darüber hinaus will Nevgold nach den hochgradigen Strukturen in der Tiefe suchen, welche die Oberflächenmineralisierung speisen. Auch die Identifizierung paralleler Strukturen, welche zusätzliche Oberflächenvererzung östlich und westlich der Ressource beherbergen, ist ein Ziel der laufenden Arbeiten.

Laut Bonifacio rechnet man bereits in Kürze mit den ersten Analyseergebnissen, da mittlerweile wieder kurze Bearbeitungszeiten in den Laboren zu erzielen seien und Nevgold über starke Beziehungen in dieser Hinsicht verfüge. In der Folge rechnet das Unternehmen mit einem beständigen Newsflow von dem Bohrprogramm und anderen wichtigen Entwicklungen.

Auf dem Limousine Butte-Projekt in Nevada arbeitet Nevgold derzeit an der Aktualisierung des geologischen Modells, um die Bohrergebnisse aus dem vergangenen Jahr einzubeziehen. 2022 wurden zahlreiche Bohrziele identifiziert, die laut dem Unternehmen über das Potenzial verfügen, das Ausmaß der Vererzung in den Zielgebieten Resurrection Ridge und Cadillac Valley genauer zu bestimmen und auch auszuweiten. Darüber hinaus, so Bonifacio habe man eine ganze Reihe spannender, neuer Explorationsziele in bislang nicht untersuchten Teilen des Projekts generiert. Sobald die geologische Interpretation sowie die Bohrzielbestimmung abgeschlossen sind, sollen auch hier die Bohrungen beginnen.

Ziemlich genau vor einem Monat hatte Nevgold beim Bureau of Land Management einen Explorationsplan für Limousine Butte eingereicht. Dessen Genehmigung wird es dem Unternehmen zufolge erlauben, wesentlich größere auch bislang noch nicht erkundete Gebiete zu untersuchen.

Nachdem Nevgold erst im Dezember 4,1 Mio. CAD an frischem Kapital aufnehmen konnte, ist das Unternehmen vollständig finanziert, um die Exploration auf dieser Assets aggressiv voranzutreiben. Das dürfte in den kommen sechs bis 12 Monaten zu einem stetigen Newsflow mit zahlreichen Entwicklungsfortschritten führen, kündigt man an.

