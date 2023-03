Unter anderem ein Milliardenverlust beim Verkauf von Anleihen und der Abzug von Kundengeldern trieben die Silicon Valley Bank (SVB) in die Insolvenz. Letztlich wog die aggressive Zinspolitik der Federal Reserve zu schwer. Mehrere US-Regionalbanken wie die First Republic sind ebenfalls in Bedrängnis geraten.

Dass europäischen Aktien ein ähnliches Schicksal blüht, davon gehen die Citi-Analysten nicht aus. Sie "haben weniger große Einlagenmengen, verzeichnen immer noch gesunde Einlagenströme, arbeiten mit großen Liquiditätsportfolios und sind nach wie vor gut kapitalisiert", so Andrew Coombs, Direktor des Equity-Research-Teams für europäische Banken bei Citi. Den Citi-Analysten seien keine europäischen Banken bekannt, die wie die SVB Guthaben über dem FDIC-Versicherungslimit von 250.000 USD bei 88 Prozent der Konten aufwiesen und 40 Prozent der Einlagen in Technologie- und Life-Science-/Healthcare-Unternehmen in der Frühphase steckten.