Uranium Energy Corporation gibt ersten Nachhaltigkeitsbericht bekannt

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Dieser erste Nachhaltigkeitsbericht zeigt unser kontinuierliches Engagement für die Umwelt, unsere Mitarbeiter, die Gemeinden, in denen wir arbeiten, und unsere hohen Standards der Unternehmensführung. Unser Umwelt-, Sozial- und Governance-Programm, das 2021 eingeführt wurde, formalisiert und baut auf der starken Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbilanz auf, auf die das Unternehmen stolz ist. 2022 war ein bemerkenswertes Wachstumsjahr für UEC, da wir mehr als eine halbe Milliarde Dollar in drei sehr wertsteigernde Akquisitionen investiert haben, darunter Uranium One Americas, Inc. und UEX Corporation sowie Rio Tintos Weltklasse-Projekt Roughrider."

Herr Adnani fuhr fort: "Wir sind besonders erfreut über die Fortschritte bei der Messung unserer Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Texas und die Erreichung des Status der Kohlenstoffneutralität in unserer zentralen Verarbeitungsanlage in Hobson. Darüber hinaus hat unser Rekultivierungsprogramm in Wyoming große Fortschritte gemacht und befindet sich nun in den letzten behördlichen Phasen der Rückgabe von 68 Acres In-Situ-Recovery-Bohrlochfeld an den Landeigentümer. Die Rekultivierung ist ein wichtiger Teil des Lebenszyklus eines Uranprojekts, der die Wiederherstellung der betroffenen Natur und der Artenvielfalt an unseren Projektstandorten gewährleistet."

Herr Adnani schloss: "Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit und gutes Stewardship sind seit der Gründung des Unternehmens vor 18 Jahren von zentraler Bedeutung für unsere Geschäftstätigkeit und werden auch in Zukunft ein grundlegendes Wertesystem sein, um unsere Ambitionen zu unterstützen. Als führender Anbieter von kostengünstigem, umweltfreundlichem Uran für die Nuklearindustrie aus bewährten, politisch stabilen Rohstoffgebieten treibt UEC die Zukunft der sauberen Energie voran."