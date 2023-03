Dr. Allen Davidoff, der CEO von XORTX, erklärt: „XORTX freut sich darauf, die Gespräche mit der FDA in Bezug auf eine beschleunigte Zulassung von XORLOTM zur Behandlung von Personen mit der Diagnose ADPKD fortzusetzen. Im Rahmen dieser Gespräche werden die Leitlinien der FDA für eine beschleunigte Zulassung in Zusammenhang mit der Durchführung der klinischen Studie zu XRX-OXY-301 sowie das optimale Datenmaterial, das für eine beschleunigte Marktzulassung erforderlich ist, erörtert.“

Frühere Gespräche mit der FDA und die bestehenden Leitlinien der Behörde erlauben eine beschleunigte Zulassung für bestimmte validierte Endpunkte wie etwa das Gesamtnierenvolumen bei der ADPKD. Die Einreichung dieses überarbeiteten klinischen Studienprotokolls für XRX-OXY-301 bietet XORTX die Möglichkeit, die geplante Zulassungsstudie für das XRx-008-Programm eher abzuschließen und, was besonders wichtig ist, damit die Marktzulassung durch die FDA zu beschleunigen.

CALGARY, ALBERTA, den 14. März 2023 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet und auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, freut sich mitteilen zu können, dass dem bei der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) eingereichten Antrag für ein Typ-D-Meeting stattgegeben und ein Termin für ein virtuelles Meeting am 1. Mai 2023 anberaumt wurde.

XORTX kündigt Typ-D-Meeting mit der FDA am 1. Mai 2023 an

