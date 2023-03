Die Volkswagen Group Ireland beauftragt Cognizant mit der Umgestaltung ihrer digitalen Kundenerfahrung

Teaneck, N.J., 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Cognizant integriert

Service-Cloud-Voice in eine einzige Omni-Channel-Plattform für verbesserte und

personalisierte Mitarbeiter- und Kundenerfahrung



gab heute bekannt, dass es von der Volkswagen Group Ireland (VWG Ireland), dem

multinationalen Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, ausgewählt

wurde, um die digitale Kundenservice-Landschaft von VWG Ireland zu

transformieren. Cognizant wird die bestehende, isolierte

Contact-Center-Plattform von VWG Irland in eine

Omni-Kanal-Kundenerfahrungsplattform (CX) umwandeln, die auf Salesforce Service

Cloud Voice und Amazon Connect basiert.