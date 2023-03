Alnatura setzt langfristig auf PAYBACK (FOTO)

Darmstadt/München (ots) - Das marktführende Bonusprogramm PAYBACK und das

Bio-Handelsunternehmen Alnatura haben ihre erfolgreiche Partnerschaft

langfristig verlängert. "Wir freuen uns sehr über diesen Vertrauensbeweis von

Alnatura. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, in den kommenden Jahren den

Nutzen für alle Kund:innen noch weiter steigern und sie mit dem Unternehmen

Alnatura noch stärker verbinden zu können", so Florian Wolfframm, VP Retail

Sales & Marketing und Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. Bereits seit über

zehn Jahren werden die 31 Millionen PAYBACK Kund:innen für ihren Einkauf von

Bio-Lebensmitteln, Naturkosmetik und Bio-Textilien in den 150 Alnatura Super

Natur Märkten sowie über den Alnatura Lieferdienst mit Punkten belohnt.



Die Zusammenarbeit der beiden Partner steht ganz im Zeichen des gemeinsamen

Wachstums, u.a. durch den weiteren Ausbau digitaler Produkte und Services:

Kund:innen setzen die PAYBACK App besonders gerne bei Alnatura ein, denn mit ihr

kann man gleichzeitig Punkte sammeln und einlösen, Coupons aktivieren und auch

mobil bezahlen. Wichtig ist Alnatura, dass die gesammelten Punkte auch für

wohltätige Zwecke gespendet werden können. Im Alnatura Kundenmagazin wird dazu

monatlich ein Hilfsprojekt aus der PAYBACK Spendenwelt

(http://www.PAYBACK.de/spendenwelt) vorgestellt.





"Digitalisierung und Mobilisierung werden im Lebensmitteleinzelhandel zunehmendwichtiger. Durch PAYBACK können wir unsere Reichweite weiter ausbauen undKund:innen passende Angebote über die für sie relevanten Kanäle zukommen lassen.Und zusätzlich fördert jeder Bio-Einkauf den ökologischen Landbau und damit dienachhaltigste Form der Landwirtschaft", kommentiert Petra Schäfer,Geschäftsführerin von Alnatura.Über Alnatura:Alnatura wurde vor über 35 Jahren von Götz Rehn erdacht und konzipiert. Ergründete Alnatura 1984 und ist bis heute Geschäftsführer. Für sein Lebenswerkwurde Götz Rehn 2021 mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Laut demKundenmonitor 2022 der Servicebarometer AG hat Alnatura die zufriedenstenKundinnen und Kunden in Deutschland (Bestnote im Gesamtranking).Aktuell gibt es 150 Alnatura Super Natur Märkte in 72 Städten in 14Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedeneBio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen AlnaturaBio-Märkten und europaweit in 14 Ländern in rund 13.400 Filialen verschiedenerHandelspartner. Als eines der ersten Unternehmen ist der Bio-Händler seitFebruar 2021 nach dem neuen umfassenden We-Care-Standard für soziale undökologische Gerechtigkeit entlang der Lieferkette zertifiziert.Alnatura beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 320Lernende. Im Geschäftsjahr 2021/2022 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatzvon 1,12 Milliarden Euro.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschlandschon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparendadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punktewerden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil inWertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündeltdas mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Siewird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach fürihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. DiePAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".