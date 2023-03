Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Security-Experten geben auf der siebten CYBICS einen Überblick überCompliance, Sicherheit und Best Practices zum Cyber Resilience Act der EU- Wann und wo: 20. April 2023 ab 9 Uhr im House of Logistics and Mobility (HOLM)Für Hersteller, Importeure und Distributoren von Geräten und Anlagen mitdigitalen Elementen - also jedem Produkt, das einen Mikrochip enthält - gibt esim Augenblick ein gemeinsames Thema: Die Herausforderung, zukünftig dem neuenGesetz der EU-Kommission, dem EU Cyber Resilience Act (CRA), gerecht zu werden.Die isits AG International School of IT Security lädt nun gemeinsam mit Partnernaus der Industrie zur ersten Fachkonferenz zum Cyber Resilience Act ein. DieCYBICS 2023 (https://www.cybics.de/) findet zum siebten Mal statt, trägt diesesJahr den Titel "Compliance, Sicherheit und Best Practices: der Cyber ResilienceAct" und wird gemeinsam mit Partnern wie dem Spezialisten für ProduktCybersicherheit ONEKEY (https://onekey.com/) , dem TÜV Rheinland sowie demHardwarehersteller utimaco veranstaltet. "Der CRA stellt die Weichen für diekommenden Jahrzehnte in der Sicherheit von IT-Anlagen - von Kleingeräten bis hinzu industriellen Steuerungssystemen in der Produktion. Damit einher muss einwesentlicher Paradigmenwechsel in den Prozess gehen, neue Mechanismen müssengeschaffen werden und die Industrie muss sich selber Standards setzen, um nichtin die Falle von Strafzahlungen bei Verstößen zu laufen. Mit der Konferenz gebenwir einen Überblick und konkrete Hilfestellungen für Unternehmen entlang derkompletten Wertschöpfungskette von IT-Devices jeder Art", sagt BirgitteBaardseth, Geschäftsleitung des Veranstalters isits AG.Cybersicherheit von IoT/ICS/OTDie Konferenz mit prominenten Sprechern aus der Sicherheits- und IT-Industriegibt einen umfassenden Überblick über die Compliance-Vorgaben des neuen EU CyberResilience Act. Eines der zentralen Themen ist die Produkt Cybersicherheit vonIoT/ICS/OT-Geräten und -Anlagen aus regulatorischer Sicht. Fachvorträge und einePodiumsdiskussion geben ein tiefes Verständnis für die Anforderungen des CRA undgeben konkrete Hilfestellungen zu Lösungen. Zu den Sprechern gehören erfahreneIT-Rechtsexperten, ein Vertreter des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI), ein Unternehmensvertreter von Bosch, ein Sprecher vonCERT@VDE, dem Zertifizierungsorgan im Verband der Elektrotechnik ElektronikInformationstechnik sowie der CEO eines führenden IoT-Softwareherstellers. JanWendenburg, CEO ONEKEY, gibt eine Einleitung in das Thema. ONEKEY ist eine der