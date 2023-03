AEP revolutioniert den PV-Markt mit mobilem Komplettkraftwerk

Linz (ots) - Skalierbares System aus PV-Modul, Strom- und H2-Speicher auf

Container-Basis



AEP, ein führendes GreenTech Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien

aus Österreich, hat heute das erste mobile Komplettkraftwerk auf

20'-Container-Basis vorgestellt. Es besteht aus einem Photovoltaik-Modul, einem

Hochleistungs-Stromspeicher sowie einem H2-Speichersystem und stellt eine

saubere und effiziente Komplettlösung für die autarke Versorgung mit grüner

Energie dar.



"Durch die anlassbezogene Kombination von PV-Stromerzeugung, Batteriespeicher

und innovativer Wasserstofftechnologie auf mobiler Basis bietet unser System

eine bisher unerreichte Flexibilität und Skalierbarkeit", zählt AEP CEO Gerald

Wirtl die möglichen Einsatzbereiche des revolutionären Systems auf. Diese

reichen von der temporären Stromerzeugung auf brachliegenden Grünflächen, über

die Versorgung abgelegener Baustellen und industrieller Einrichtungen bis hin zu

einer emissionsfreien Bereitstellung von Energie auf Veranstaltungen. "Darüber

hinaus können auch Menschen in Notstandsgebieten rasch mit lebensnotwendiger

Energie versorgt werden", so Wirtl, der für sein System neben den Industrie- und

Schwellenländern vor allem auch ein großes Potenzial in den Entwicklungsregionen

sieht.





Jedes Modul wird vollständig in einem standardisierten 20'-Container verbaut,der schnell mit allen gängigen Transportmitteln wie Lkw, Schiff oder Bahn zumgewünschten Einsatzort gebracht werden kann. Durch die Plug-and-play-Architekturkann am Bestimmungsort in Folge einfach und schnell eine Inbetriebnahme ohnehohe Anschlusskosten erfolgen. Dabei ist aufgrund der wetterfesten Ausführungauch ein Betrieb unter extremen klimatischen Bedingungen möglich.Auch hinsichtlich der benötigten Energiemenge gestaltet sich die Komplettlösungvon AEP äußerst flexibel. "Aufgrund der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeitkönnen sowohl kleine Anlagen ab 94 kWp als auch große Systeme mit einer Leistungvon mehr als 5.000 kWp betrieben werden", zeigt Wirtl die Dimensionen derAEP-Lösung auf, die zusätzlich zur energieautarken Off-Grid Verwendung in einerOn-Grid Variante auch direkt an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werdenkann."Einen weiteren Vorteil stellt die Wertbeständigkeit des Systems dar", führtWirtl weiter aus. Diese ergibt sich einerseits durch die hochwertigenKomponenten und die robuste Verarbeitung, andererseits durch die Flexibilitätdes Systems: "Wird die Anlage an einem Standort nicht mehr benötigt, kann diesein einer gleichen oder abgeänderten Konfiguration an einem neuen Einsatzortrasch aufgestellt werden", dokumentiert Wirtl die hohe Investitionssicherheitder Anlage."Wir bieten mit unserem neuen System eine umweltfreundliche und effizienteLösung, um den Bedarf an fossilen Brennstoffen zu reduzieren und gleichzeitigden Zugang zu sauberer Energie massiv zu erweitern", fasst Wirtl abschließendzusammen.Die mobile Komplettlösung von AEP ist in unterschiedlichen Ausstattungsvariantenab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oderkontaktieren Sie uns per E-Mail an office@aep.energy für eine persönlicheBeratung.Pressekontakt:Gerald Wirtlmailto:office@aep.energyhttp://www.aep.energyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169148/5462840OTS: AEP H2 GmbH