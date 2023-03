So kommen Studierende an die Energiepreispauschale

Regenstauf (ots) - 3,5 Millionen junge Menschen in Ausbildung warten sehnsüchtig

auf die Ende Dezember in Kraft getretene Energiepreispauschale. Die

Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro soll bei den gestiegenen Kosten für Heizung,

Strom und Lebensmitteln eine Unterstützung sein. Jetzt ist klar, wie

Studierende, Auszubildende und Fachschüler an den Bonus kommen. Doch die

Bundesregierung macht es den jungen Leuten nicht leicht. Für den Antrag sind

einige bürokratische Hürden zu meistern. Das Prozedere kann zeitintensiv

ausfallen und einen entsprechenden Vorlauf beanspruchen. Anträge sollen ab 15.

März 2023 gestellt werden können. Ein paar ausgewählte Hochschulen durchlaufen

derzeit schon eine Pilotphase.



Wer bekommt die Energiepreispauschale?





Da der Antrag einige Zeit kostet, sollte zuerst gecheckt werden, ob manüberhaupt dafür in Frage kommt. Einen Anspruch besitzen rund drei MillionenStudierende an deutschen Hochschulen und rund 450.000 Schüler von Fachschul- undBerufsfachschulklassen mit dem Ziel eines mindestens zweijährigenberufsqualifizierenden Abschlusses in Deutschland. Studierende im dualenStudium, Teilzeitstudium und Promotionsstudium sind ebenfallsanspruchsberechtigt.Zum Stichtag 1. Dezember 2022 muss eine Immatrikulation oder Anmeldung an einerAusbildungsstätte vorgelegen haben. Zudem müssen die Fachschüler, Studierendenund Auszubildenden ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschlandnachweisen können. Auch ausländische Studierende, auf die dies zutrifft, kommenfür den Energiebonus in Frage.Nicht ausgeschlossen werden Studierende, die zum Stichtag ein auf zwei Semesterbegrenztes Auslandsjahr, Praktikum oder Urlaubssemester absolvieren undweiterhin an der deutschen Ausbildungsstätte eingeschrieben sind. Wichtig ist,dass sie ihren Wohnsitz in Deutschland nicht aufgegeben haben. Nur Grenzgänger,Gasthörer und Besucher eines Studienkollegs kommen für den Energiezuschuss nichtin Frage. Genaue Details sind dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz(EPPSG) zu entnehmen oder über die Info-Hotline 0800 2623 003 zu erfragen.Der lange Weg zum Antrag der PauschaleWährend bei Arbeitnehmenden und Rentnern die Bankverbindung bekannt ist, kanndie Auszahlung an Fachschüler und Studierende nicht so einfach erfolgen. Ausdiesem Grund ist das Stellen eines Antrags über eine eigens geschaffenebundesweite Website http://www.einmalzahlung200.de und auch eine entsprechendeDatenabfrage notwendig - BAföG Empfänger miteingeschlossen.Damit der Antrag überhaupt gestellt werden kann, sind einige Schritte vorab zuerledigen. Zuerst einmal geht ohne ein BundID-Konto gar nichts. Mit diesem in