Attraktives Neubauprojekt in Offenbach "AMADEUS green II" bietet nachhaltigen Wohnraum in bester Lage

Limburg (ots) - Die AMADEUS Group hat mit dem Bau eines neuen Wohnkomplexes

begonnen. Das Projekt "AMADEUS green II" entsteht in Offenbach und punktet mit

zahlreichen Vorzügen für Investoren und Mieter.



Das neue Jahr 2023 geht die AMADEUS Group weiterhin tatkräftig an und offeriert

Interessenten in der Metropolregion Südhessen neue Investitionsmöglichkeiten in

attraktive Immobilien. Im Februar dieses Jahres ist der Startschuss für den Bau

eines nachhaltigen und energieeffizienten Wohnkomplexes gefallen. Das Bauprojekt

befindet sich in Offenbach und bietet sowohl Berufstätigen und Pendlern als auch

Familien und Rentnern Wohnraum mitten im Grünen in einer der

wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands.