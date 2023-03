Crash-Prophet Michael Burry twittert: Hat "Mr. Big Short" jetzt wieder

Während Burry seinen Tweet in bekannter Manier wieder gelöscht hat, bleiben die Sorgenfalten bei vielen Marktteilnehmern. Denn der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ist nur eine von drei Bankenpleiten in den USA in den vergangenen Tagen und schürt die Sorge davor, dass diese doch größere geografische Kreise ziehen werden. Das spiegelt sich in den Kursen etlicher Bank-Titel wider, die im Zuge der Ereignisse an Wert verlieren. Laut Bloomberg haben die Finanzinstitute als Folge der SVB-Pleite innerhalb von zwei Tagen weltweit rund eine halbe Billion US-Dollar an Börsenwert verloren, weil Investoren ihre Engagements im Banken-Sektor reduzieren.

An den asiatischen Märkten zählen aktuell vor allem japanische Banktitel zu den größten Verlierern an den dortigen Finanzplätzen. Ebenfalls starke Abschläge gibt es bei den beiden Schweizer Instituten Credit Suisse und der UBS. Und auch hierzulande sind viele Banktitel ordentlich ins Minus gerauscht, darunter die Aktienkurse der Commerzbank und der Deutschen Bank, die in der Spitze beide zweistellig an Wert verloren.

Die letzte globale Finanzkrise hatte Burry damals prognostiziert und mit entsprechenden Short-Wetten viel Geld verdient. Ob er mit seiner Einschätzung diesmal richtig liegt, bleibt abzuwarten.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion