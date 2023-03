Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag deutliche Kursverluste erlitten. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,79 Prozent auf 135,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,35 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum stiegen die Renditen ebenfalls, nachdem sie am Montag stark gefallen waren.

Am Morgen waren sichere Anlagen wie Staatsanleihen wegen der Turbulenzen im US-Bankensektor noch gefragt gewesen. Im Laufe des Vormittags setzte aber eine Entspannung ein. Entscheidende Neuigkeiten in der Krise rund um die kollabierte US-Bank SVB gab es zwar nicht. Allerdings blieben auch weitere Hiobsbotschaften aus, was zur allgemeinen Beruhigung beigetragen haben dürfte.