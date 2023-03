NTT DATA Business Solutions AG erhält SAP® MEE Partner Excellence Award 2023 for Sustainable Growth (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) -- Verleihung im Rahmen des "Q1 MEE Partner Ecosystem Success All-Hands"Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute ihre Auszeichnung mit einem SAP®MEE Award for Partner Excellence 2023 for Sustainable Growth bekannt. DieAuszeichnungen wurden von SAP (http://www.sap.com/) an die leistungsstärkstenSAP-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) verliehen. Diese leistetenherausragende Beiträge zur Förderung der digitalen Transformation fürUnternehmen, die SAP-Lösungen verwenden. Die Preisträger unterstützen ihreKunden in Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen umzusetzen, schnelle Ergebnissezu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe mit SAP-Lösungen zu vereinfachen."Wir sind stolz, den Partner Excellence Award 2023 for Sustainable Growth vonSAP in unserer Kernregion Mittel- und Osteuropa zu erhalten, in der wir imGeschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz erzielt haben. Sie bestätigt unsereerfolgreiche Umsetzung unserer Strategie, die Geschäftstransformation in dieCloud nachhaltig und innovativ voranzutreiben. Wir werden weiter in die RegionMittel- und Osteuropa investieren, um unser Cloud-Wachstum als preisgekrönterSAP-Partner auszubauen", sagt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA BusinessSolutions AG und SVP NTT DATA.Die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards wurden aus derumfangreichen und vielfältigen Partnerbasis von SAP ausgewählt und basieren aufinternen SAP-Vertriebsdaten. Ein Komitee aus regionalen und globalenSAP-Vertretern ermittelt die Gewinner in jeder Kategorie anhand von Kriterienwie Verkaufserfolg und Leistung. Zu den ausgezeichneten Kategorien zählen unteranderem Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Dienstleistungen undlösungsspezifische Bereiche."Durch Ihren Einsatz und Ihr Engagement ermöglichen Sie es Kunden, Innovationeneinzuführen und sich auf ein erfolgreiches und nachhaltiges Geschäft in derCloud vorzubereiten", betonte Susanne Diehm, Chief Partner Officer MEE bei SAP."Ich freue mich sehr, NTT DATA Business Solutions zur Auszeichnung fürnachhaltiges Wachstum gratulieren zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie Hand in Handmit uns daran arbeiten, die Transformation in die Cloud zum Erfolg zu führen.Ich freue mich auf eine erfolgreiche Fortsetzung im Jahr 2023."Die langjährige Partnerschaft von NTT DATA Business Solutions und SAP starteteim Jahr 1989. Der Award bestätigt die enge Verbindung von NTT DATA BusinessSolutions mit SAP als einem der längsten und leistungsstärksten Partner in der