Ölpreise weiten anfängliche Verluste aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche Verluste ausgeweitet. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79,06 US-Dollar. Das waren 1,71 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1,90 Dollar auf 72,92 Dollar.

Bereits am Montag waren die Ölpreise unter Druck geraten. Sie wurden zuletzt von der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach unten gezogen. Ausschlaggebend sind erhebliche Turbulenzen im US-Bankensektor. Offenbar wird am Rohölmarkt nicht ausgeschlossen, dass sich die Turbulenzen auf die Realwirtschaft übertragen und die Ölnachfrage dämpfen.