Was macht die Unternehmensberatung FAIRFAMILY so erfolgreich? - Ein neuer Personal-Kosten-Rechner schafft Transparenz und Klarheit (FOTO)

Hamburg (ots) - Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer betreiben gemeinsam die

Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY. Durch die Vermittlung und Konzeption

von staatlich geförderte Gesundheitsleistungen helfen sie Unternehmen dabei, zu

deutlich attraktiveren Arbeitgebern zu werden und so die dringend benötigten

Fachkräfte für sich zu gewinnen. Zudem werden mit ihrem System die Mitarbeiter

nicht nur emotional an das Unternehmen gebunden, sondern auch die

Produktivitätsraten erhöht und Krankheitstage nachhaltig verringert.



Der Fachkräftemangel hat die deutschen Unternehmen über alle Branchen hinweg

fest im Griff: Vor allem mittelständischen Unternehmen fällt es immer schwerer,

offene Stellen mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. Da die Arbeitnehmer sich

heute ihren Arbeitgeber förmlich aussuchen können, müssen die Unternehmen bei

der Mitarbeitergewinnung daher selbst aktiv werden, wenn die eigene

Geschäftigkeit keinen langfristigen Schaden nehmen soll, wissen auch Felix

Anrich und Randolph Moreno Sommer von FAIRFAMILY. Um mittelständischen

Unternehmen zu einer attraktiveren Arbeitgebermarke zu verhelfen, setzen

Experten vor allem auf Themen wie moderne Gesundheitssysteme, die Förderung

emotionaler Lohnbestandteile und eine gesunde Unternehmenskultur.





Aufgrund ihrer Erfahrung der letzten sieben Jahre aus über 4.000 Beratungenwissen die Experten von FAIRFAMILY, dass die Investition in die Mitarbeiter, indie gesunde Unternehmenskultur, in Gesundheitssysteme, in emotionaleLohnbestandteile sowie in eine erhöhte Arbeitgeberattraktivität nicht nurwirtschaftlich, sondern essenziell für das Überleben eines Unternehmens ist."Investitionen in diese Unternehmensbereiche machen sich für die Arbeitgeberschnell bezahlt", erklärt Felix Anrich. Doch gerade mittelständischenUnternehmen fehlen oft die Kapazitäten, um dies für sich umzusetzen. Auch ausdiesem Grund baut FAIRFAMILY ihre Betreuung und Beratung immer weiter aus."Wichtig für Unternehmen ist in diesem Zusammenhang vor allem die Messbarkeitdes Erfolgs", erklärt Randolph Moreno Sommer. "Daher haben wir für unsere Kundennun gemeinsam mit der RG Finance GmbH und dem Unternehmensbeirat Prof. Dr.Volker Nürnberg einen speziellen Personal-Kosten-Rechner entwickelt." WelcheTeilbereiche der Rechner genau aufzeigt und welche Auswirkungen solch einedetaillierte Auswertung aller offenen und verstecken Kosten für denwirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens hat, haben die Experten im Folgendenzusammengefasst.1. Optimierung von Gehaltserhöhung durch emotionale LohnbestandteileDie Unternehmen sehen sich heute vor ein Problem gestellt: Einerseits müssen sieunbedingt ihre eigene Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen, um im Wettbewerb um