Eschborn (ots) - Ob der "Perfect Match" zwischen Bewerbenden und Arbeitgebern

gelingt, entscheidet sich zunehmend spontan. Denn auf beiden Seiten wird häufig

"geghostet", also der Bewerbungsprozess wortlos abgebrochen, zeigt eine Randstad

Studie.



Bewerbung abgeschickt, erste Rückmeldung erhalten, doch irgendwie will sich kein

positives Gefühl einstellen? Mehr als jede:r dritte Bewerber:in (37%) hat in

einem solchen Fall schon einmal den Bewerbungsprozess abgebrochen - und zwar

ohne eine Rückmeldung zu geben. Dieses Phänomen des "Ghosting" ist jedoch auch

auf Unternehmensseite verbreitet: 43% der befragten Bewerber:innen sind bereits

von einem Unternehmen geghosted worden. Das zeigt die aktuelle Befragung von

Randstad und Mente>Factum, deren Ergebnisse in den Randstad New Work Trendreport

(https://www.randstad.de/hr-portal/unternehmensfuehrung/new-work/trendreport/)

zum Thema Employer Branding eingeflossen sind.





Bewerbungsabbruch nach Erstkontakt - Junge Bewerbende ghosten am häufigstenIn der Regel erfolgt der Abbruch durch die Bewerbenden sofort: 19% allerBefragten haben den Kontakt zum Unternehmen nach dem ersten Erfahrungsaustauschabgebrochen. 9% haben sich vor und ebenso viele nach dem Vorstellungsgesprächumentschieden. Am weitesten verbreitet ist Ghosting in der jungen Altersgruppe.Fast jede:r Zweite (46%) der 16-29-Jährigen hat einen dann doch nicht mehr ganzso attraktiven Arbeitgeber schon einmal geghostet."Dass es heute auch auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr stocksteif zugeht, istgrundsätzlich eine gute Entwicklung", so Richard Jager, CEO RandstadDeutschland: "Schließlich gehört es zu den wichtigsten Entwicklungsschritten imLeben, sich auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Eine Chance zu ergreifenund nach Kurzem die Reißleine zu ziehen, setzt klare Erwartungen und Zielevoraus." Denn Bewerbende ghosten in den seltensten Fällen, weil sie kein echtesInteresse an der Stelle haben. Lediglich 14% aller Befragten führen das alsGrund für den Abbruch an. Bei der jungen Generation sind es sogar nur halb soviele wie der Durchschnitt (7%). Brechen Bewerbende zwischenzeitlich den Kontaktab, liegt das hingegen in 35% der Fälle daran, dass das angebotene Gehalt zuniedrig ist. In 30% der Fälle passen die Rahmenbedingungen nicht. In 29%erhielten die Kandidat:innen zwischenzeitlich ein besseres Angebot. Für16-29-Jährige ist Letzteres mit 37% der Hauptgrund.Bewerbende finden Ghosting unhöflich - aber zeitsparendWird der Kontakt im laufenden Bewerbungsprozess ohne Begründung abgebrochen,findet das knapp 19% der Kandidaten:innen in Ordnung, weil es Zeit für beideSeiten spart. Bei der Generation Z (16-29 Jahre) sind es sogar 28%. Die Mehrheit