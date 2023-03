Alpha Metaverse zieht Großauftrag an Land und erzielt erste Umsätze mit seiner KI

VANCOUVER, British Columbia, 14. März 2023 / IRW-Press / – Alpha Metaverse Technologies Inc. („Alpha“' oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich auf das Metaversum, den Gaming-Markt und generative KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Auftrag erhalten hat, für ein multinationales Markenunternehmen (das „Markenunternehmen“), das in seiner Kategorie führend ist, eine Metaversum-Umgebung zu gestalten. Dieses faszinierende neue Projekt wird bei Projektbeginn enthüllt und bietet dem Markenunternehmen die Möglichkeit, seine Produkte und Dienstleistungen in einer immersiven und interaktiven virtuellen Umgebung zu präsentieren und das Kunden-Engagement damit in eine völlig neue Dimension zu führen.