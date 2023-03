Traction Uranium schließt erstes Bohrloch auf Key Lake South ab und beginnt mit Bohrungen auf zweitem Ziel direkt über dem „radioaktiven Sumpf“

14. März 2023 - (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) berichtet zusammen mit UGreenco Energy Corp. über den Abschluss des ersten Bohrlochs („KLS23-001“) des Diamantbohrprogramms der Phase 1 auf dem Projektgebiet Key Lake South („KLS“) im Norden des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Zurzeit wird die Bohranlage zum zweiten Diamantbohrloch („KLS23-002“) gebracht (siehe Abbildung 1), dessen Ziel der „radioaktive Sumpf“ ist, der beim Explorationsprogramm des Unternehmens im Herbst 2022 entdeckt wurde (siehe Pressemitteilung vom 27. September 2022) (das „Herbstprogramm 2022“).

Abbildung 1 Die Crew bringt die Diamantbohranlage zu Bohrloch KLS23-002

KLS23-001 liegt im logistisch herausforderndsten Gebiet, das am weitesten vom radioaktiven Sumpf entfernt liegt, und zielte auf die Ränder des breiten Gravitationstiefs und des „Athabasca-Sandsteins“ ab, der in den 1970ern aus Geröll in Geschiebemergel kartiert wurde (siehe Abbildung 2). Während des Herbstprogramms 2022 konnte das Unternehmen keine Tests der radioaktiven Anomalie oberhalb des Sumpfs durchführen; doch da der Boden noch gefroren ist, kann das Unternehmen jetzt die Auswirkungen auf den Boden minimieren und die Bohranlage zu Bohrloch KLS23-002, das direkt oberhalb des radioaktiven Sumpfes liegt, bringen, um das Uranmineralisierungspotenzial unterhalb der Anomalie zu testen.

Die Phase-1-Diamantbohrungen umfassen laut Plan insgesamt 2.000 Meter bei 10 vorrangigen Zielen (siehe Abbildung 2). Die meisten Bohrziele befinden sich am Rande des breiten Gravitationstiefs, die in der bodengestützten Gravitationsmessung im Jahre 2022 identifiziert wurden (siehe Pressemeldung vom 1. November 2022), und zielen auf Gebiete mit extremen Urananomalien an der Oberfläche ab, die 1973 kartiert wurden und im Bewertungsbericht Nr. 74H04-001 in der Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD) zu finden sind.