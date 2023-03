Nasuni überschreitet die Marke von 500 gemeinsamen Kunden mit Microsoft und mehr als 100 Petabyte an primären Dateidaten auf Microsoft Azure

Die starke Nachfrage nach File Data Services bescherte Nasuni ein CAGR von 74 % in den letzten drei Jahren

BOSTON, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: Mehr als 500 Microsoft Azure Kunden nutzen Nasuni für den Zugriff und den Schutz von mehr als 100 Petabyte (PB) primärer Dateidaten-Workloads.

Die Zahl der Nasuni Kunden, die ebenfalls Azure nutzen, ist seit 2019 stark gestiegen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth rate, CAGR) von 74 % und einem Anstieg der gemeinsamen Kunden um 66 %. Gleichzeitig steigt die Datenmenge, die von Nasuni Kunden in Azure gespeichert wird im Vergleich zum Vorjahr - Nasuni Kunden haben im Jahr 2022 durchschnittlich 3 PB pro Monat in Azure gespeichert.

IT-Abteilungen von Unternehmen verlagern weiterhin ihre Dateidaten Infrastruktur in die Cloud. Gemeinsam mit der ernsthaften Bedrohung durch Ransomware und der Notwendigkeit, hybride und dezentrale Arbeit zu unterstützen, hat dies zu einer starken Nachfrage nach der Nasuni File Data Platform mit Azure Blob Storage geführt.

Nasuni hat darüber hinaus eine Integration von Microsoft 365 und Microsoft Teams eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Dateien dieser Anwendungen innerhalb der Nasuni Umgebung zu speichern, zu suchen, zu durchsuchen und zu bearbeiten. Das Unternehmen stärkt mit der Beförderung von Paul Horn zum Head of Global Cloud Alliances und Sean Cross zum Global Microsoft Alliance Director sein Microsoft Alliance Team.

„Nasuni ist ein langjähriger Partner von Microsoft Azure und dies ist ein großer Meilenstein, der ein beeindruckendes Wachstum repräsentiert", so Jurgen Willis, Vice President, Azure Specialized Workloads und Storage bei Microsoft. „Wir haben Hunderte gemeinsamer Unternehmenskunden, die von Microsoft Azure Blob Storage's hervorragender Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit profitieren, eine ideale Grundlage für die Nasuni File Data Platform."

Die Nasuni File Data Platform mit Azure Blob Storage ermöglicht es Unternehmen, veraltete Dateispeicherung und Dateisicherung durch eine Reihe verbesserter Dateidienste zu ersetzen, welche die Infrastruktur vereinfachen, Geschäftskontinuität rund um die Uhr bieten, die Produktivität der Nutzer optimieren und Dateneinblicke liefern. Nasuni nutzt die Vorteile des Objektspeichers von Microsoft Azure in vollem Umfang und erstellt hocheffiziente, unveränderliche Snapshots, um einen vollständigen und sicheren Verlauf der gesamten Dateifreigabe zu erstellen, der dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann. Diese patentierte Funktion, Nasuni Continuous File Versioning, ermöglicht es der Nasuni File Data Platform, alle Dateiänderungen in Azure zu speichern, was die Datensicherung automatisiert und die Notwendigkeit einer separaten Investition in Backup-Software und -Hardware eliminiert. Die Wiederherstellung erfolgt schnell, sodass verlorengegangene Dateien oder sogar ganze Datenmengen in nur wenigen Minuten wiederhergestellt werden können.