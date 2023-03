DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf wöchentliche Verschreibungsdaten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 15,70EUR gehandelt.