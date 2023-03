DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften sich nach den neuen Unternehmenszielen für 2024 kaum ändern, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Online-Kapitalmarkttag des Reifenkonzerns./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 06:40 / CET