Mischfutter-Wirtschaftszahlen 2022 Produktion sinkt in allen Segmenten

Bonn (ots) - Umsatzzahlen steigen in Folge des gestiegenen Preisniveaus deutlich



Die Mischfutterproduktion im Kalenderjahr 2022 sank im Vergleich zum Vorjahr um

rund 1,4 Millionen Tonnen auf 22,0 Millionen Tonnen, wie der Deutsche Verband

Tiernahrung e. V. (DVT) auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt

gab. Die erhobenen Zahlen basieren auf den von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten. Die Rückgänge betreffen

sowohl das Schweinefutter als auch das Wiederkäuer- und Geflügelsegment

gleichermaßen. Besonders stark fällt der Rückgang im Schweinefutter aus. Mit

einer Reduzierung um rund 900.000 Tonnen (gesamt: 8,5 Millionen Tonnen) stellt

dieser Bereich den Großteil der gesamten Abnahme dar.



Als Region, die den überwiegenden Teil der Mischfutterproduktion in Deutschland

stellt, ist der Norden Deutschlands (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen,

Bremen, Nordrhein-Westfalen) mit 15,9 Millionen Tonnen (-6,3 Prozent)

Haupttreiber der Reduzierung - sowohl in der Schweine- (rund 695.000 Tonnen) als

auch in der Rinderhaltung (rund 255.000 Tonnen).