Mischfutterproduktion 2022 Rückläufige Tierbestandszahlen und gestiegene Rohstoffpreise lassen Produktionszahlen weiter sinken (FOTO)

Bonn (ots) - Politisches Konzept für Kreislaufwirtschaft unerlässlich



Im Kalenderjahr 2022 produzierten deutsche Mischfutterbetriebe rund 22,0

Millionen Tonnen Futter und damit rund 1,4 Millionen Tonnen weniger als im

Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang um rund sechs Prozent im Vergleich zum

gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Diese Zahlen veröffentlichte der Deutsche

Verband Tiernahrung e.V. (DVT) basierend auf den von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten bei seiner digitalen

Jahrespressekonferenz am Dienstag.



"Die rückläufigen Produktionsmengen im zweiten Jahr in Folge waren durch

verschiedene wirtschaftliche Einflussfaktoren leider zu erwarten", sagte

DVT-Präsident Cord Schiplage. "Dazu zählt vorrangig der Rückgang der

Tierbestände", sagte Schiplage. So fiel die Zahl der Mastschweine laut

Novemberzählung 2022 unter die 10-Millionen-Grenze auf 9,7 Millionen, was einem

Rückgang um rund 11,6 Prozent im Vergleich zu November 2021 entspricht. Auch in

weiteren Marktsegmenten sind die Zahlen rückläufig.*