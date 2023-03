ROUNDUP 2/'Jahr des Lieferns' - VW will Krisen abschütteln und stark investieren

(neu: Kurs aktualisiert, Aussagen des Managements, mehr Details und Hintergrund.)

BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern will sein Geschäft nach dem schwierigen Jahr 2022 mit Ukraine-Krieg, Lieferproblemen und enormer Inflation deutlich ausbauen und über weitere Milliarden-Investitionen absichern. "Wir kommen aus einer Position der Stärke, ohne dabei die umfangreichen Handlungsfelder aus dem Blick zu verlieren", sagte Vorstandschef Oliver Blume am Dienstag in Berlin. Dort gab die Führungsspitze des größten Autobauers in Europa Einblick in ihre Pläne für 2023 und darüber hinaus. In den fünf Jahren bis 2027 steckt die Volkswagen -Gruppe mehr als zwei Drittel ihres Investitionsbudgets von rund 180 Milliarden Euro in die E-Mobilität und digitale Vernetzung.

Gleichzeitig strebt Blume mehr Effizienz in der lange schleppenden Entwicklung eigener Auto-Software an. Nach der Ablösung von Herbert Diess habe es "eine Renovierung und einige Umbauarbeiten" gegeben, erklärte der Manager. Klarere Absprachen zwischen der IT-Sparte Cariad und den Marken sowie ein entzerrter Zeitplan seien "eines der dringendsten Themen" gewesen - mit dem Ziel einer realistischeren Planung und systematischen Schnittstellen. 2022 häufte Cariad einen Verlust von mehr als zwei Milliarden Euro an, VW wies auf hohe Anlaufkosten hin. 2023 werde ein "Jahr des Lieferns", betonte Blume.